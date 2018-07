Fundo pró-Zimmerman arrecada US$ 200 mil Simpatizantes de George Zimmerman, o homem que matou o jovem negro Trayvon Martin no Estado americano da Flórida, criaram um fundo de apoio que já arrecadou cerca de US$ 200 mil. Pedindo doações via Twitter e Facebook, os organizadores conseguiram levantar o dinheiro para ajudar Zimmerman a pagar US$ 150 mil de fiança.