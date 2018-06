Fundos de hedge têm novo recorde de ativos sob gestão

Mesmo com os retornos negativos este mês, os fundos de hedge tiveram saldo positivo no primeiro trimestre, com ganho de 1,1%. Em comparação, o índice S&P 500 teve retorno de 1,8%, incluindo dividendos. Os fundos que operam somente com bônus tiveram retorno positivo de 2% nos três primeiros meses. Um dos melhores resultados no segmento de renda fixa no primeiro trimestre foi o fundo Credit Opportunities, da York Capital Management, com retorno de 7%. Fonte: Dow Jones Newswires.