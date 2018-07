Funeral de Amy é realizado no norte de Londres

Amigos e familiares dizem adeus a Amy Winehouse nesta terça-feira, 26, numa cerimônia privada em Londres. O produtor Mark Ronson e a cantora Kelly Osbourne, filha de Ozzy Osbourne, estavam entre as pessoas que chegaram para o serviço religioso no cemitério Edgwarebury, norte de Londres. Fotógrafos e alguns fãs ficaram do lado de fora.

O serviço religioso deve ser seguido por uma cerimônia de cremação e de uma reunião familiar numa sinagoga local. A cantora, que lutou contra a dependência de álcool de drogas, foi encontrada morta em sua casa no norte de Londres no sábado. Ela tinha 27 anos.

A autópsia realizada na segunda-feira não determinou a causa da morte e a polícia aguarda os resultados dos exames toxicológicos, o que deve demorar entre duas e quatro semanas. As informações são da Associated Press.