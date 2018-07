Funeral de aposentado atrai centenas na Grécia Centenas de gregos participaram neste sábado do funeral do farmacêutico aposentado Dimitris Chrisoula, que na quarta-feira cometeu suicídio em Atenas. Em um bilhete encontrado pela polícia, Chrisoula, de 77 anos, afirmou que as medidas de austeridade do governo o deixaram na miséria.