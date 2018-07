Funeral de autoridades mortas em ataque será na sexta

Um atentado à bomba realizado na quarta-feira em Damasco matou o ministro da Defesa, Dawoud Rajha, seu vice, general Assef Shawkat (cunhado de Assad) e o chefe do conselho de crise e ex-ministro da Defesa Hassan Turkmani, além de deixar vários feridos, entre eles o ministro do Interior, Mohammed Shaar, e o major-general Hisham Ikhtiar, que preside o Departamento de Segurança Nacional. Segundo a emissora de televisão estatal, o estado dos dois é estável.

Shawkat será enterrado na província de Tartous, oeste da Síria, Rajha na cidade cristã de Maaloula, próxima a Damasco, e Turkmani em Alepo, nordeste do país.

Sacrifícios

A Organização de Cooperação Islâmica conclamou os líderes da Síria a fazerem "sacrifícios" para evitar uma guerra civil. "A preservação dos interesses do país requer que seus líderes façam sacrifícios (...), aprendam com a experiência e coloquem os interesses da Síria e o povo sírio em primeiro lugar", disse nesta quinta-feira o secretário-geral da entidade, Ekmeleddin Ihsanoglu. As informações são da Dow Jones.