Funeral de George Floyd começa em Houston

Após mais de duas semanas de protestos contra o racismo e a violência policial, o homem cuja morte deu inicio ao movimento internacional será enterrado nesta terça-feira, 9. O funeral de George Floyd começou no início da tarde em Houston, Texas, em uma cerimônia privada.

Floyd, morto aos 46 anos sob custódia da polícia, após ter o pescoço comprimido por mais de 8 minutos, será enterrado ao lado do túmulo da mãe.

A cerimônia desta terça começou com uma procissão até a igreja Fountain of Praise. Antes, celebrações públicas já haviam sido realizadas em Minneapolis, em Houston e na Carolina do Norte.

Uma multidão se reuniu no entorno da igreja por mais de meia hora. Figuras públicas como o prefeito de Houston, congressistas, o rapper Slim Thug, boxeador Floyd Mayweather e o reverendo Al Sharpton estarão presentes na cerimônia.

