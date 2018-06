Funeral de papa da Igreja copta atrai multidão no Cairo

CAIRO - Milhares de pessoas participam nesta terça-feira, 20, no Cairo do funeral do papa da Igreja copta Shenouda 3º, que morreu no sábado em Alexandria, aos 88 anos.

A junta militar que governa o país declarou um dia de luto para o homem que liderou os 10 milhões de cristãos coptas por mais de quatro décadas.

A principal catedral do Cairo precisou ter seus portões fechados para evitar a superlotação e garantir a segurança dos presentes. Soldados também foram enviados ao local para proteção.

Após a cerimônia na catedral, o corpo de Shenouda 3º será enviado a um mosteiro no Delta do Nilo, onde será enterrado.

A morte do papa copta ocorre num momento em que as relações entre a comunidade cristã e a maioria muçulmana vêm se deteriorando.

Vários ataques contra igrejas cristãs foram registradas no país após a queda do regime de Hosni Mubarak, de quem Shenouda 3º foi relativamente próximo.

