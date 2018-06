Furacão Arthur chega a território norte-americano

O Centro Nacional de Furacões dos EUA informou que o fenômeno natural atingiu a terra por volta das 23h15 de ontem, no horário local, entre o cabo Lookout e a cidade de Beaufort, no sul da Carolina do Norte.

Mais cedo, o centro anunciou que o furacão alcançou a categoria dois, em uma escala que vai até cinco. No nível dois, o centro alerta para ventos extremamente perigosos e com dano extensivo. A previsão é de que o furacão comece a perder força na noite de sexta-feira. Fonte: Associated Press.