Furacão avança rumo ao litoral mexicano e pode alcançar a categoria 3

MÉXICO - O furacão 'Bud' ganhou força e acelera o avanço rumo à costa do Pacífico mexicano ao mesmo tempo em que as previsões indicam que ele atinja, nesta sexta-feira, 25, categoria 3 - de um total de 5 na escala de Saffir-Simpson -, informou o Serviço Meteorológico Nacional (SMN) do México.

Em um boletim emitido às 16h locais (18h de Brasília), o SMN assinalou que 'Bud', atualmente no nível 2, estava 365 quilômetros ao sudoeste de Manzanillo, no estado de Colima, e se desloca rumo ao nordeste a 15 km/h. O ciclone, o segundo da temporada de furacões no Pacífico, registra ventos sustentados de 175 km/h, com sequências de 215 km/h, e seu índice de periculosidade é considerado "forte".

O SMN indicou que nuvens externas de 'Bud' cobrem parte de Jalisco, Colima, Michoacán e Guerrero e recomendou à navegação marítima nas imediações do sistema e à população no litoral desses estados que aumentem as precauções devido à trajetória e intensificação do fenômeno.

O Serviço, submetido à Comissão Nacional de Água do México, prevê 13 ciclones para a atual temporada no Pacífico, iniciada em 15 de maio e que terminará em 30 de novembro. Na temporada passada, formaram-se 10 furacões no Oceano Pacífico, dos quais poucos tocaram terra e causaram danos.