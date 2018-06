Furacão Barbara chega ao México; 2 mortos

A tempestade Barbara ganhou força e transformou-se em furacão na tarde de hoje ao aproximar-se do sul do México pelo Oceano Pacífico. Os ventos de Barbara eram de 120 quilômetros por hora, segundo o último boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

O olho do furacão entrou pelo sul do México e deslocava-se a uma velocidade de 15 quilômetros por uma área esparsamente povoada do sul do México.

Autoridades mexicanas suspenderam as aulas nas cidades costeiras da região e apressavam-se para proporcionar abrigo à população local. As informações são da Associated Press.