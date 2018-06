Furacão Bud ameaça costa do Pacífico Um aviso de tempestade tropical foi emitido para a costa oeste do México em razão do fortalecimento do furacão Bud no Oceano Pacífico. O aviso foi emitido na madrugada de ontem para a faixa costeira que vai de Punto Telmo a Cabo Corrientes. Um alerta de furacão também foi emitido para a região. Os ventos máximos sustentados de Bud atingiam 150 km/h e devem ganhar força ao longo do dia.