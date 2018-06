Furacão Bud ganha força na costa oeste do México

MIAMI - Um aviso de tempestade tropical foi emitido para a costa oeste do México em razão do fortalecimento do furacão Bud no oceano Pacífico. O aviso foi emitido na madrugada desta quinta-feira, 24, para a faixa costeira que vai de Punto Telmo a Cabo Corrientes. Um alerta de furacão também foi emitido para a região.

Os ventos máximos sustentados de Bud subiram para 150 quilômetros por hora, mas há expectativas de que fiquem mais fortes no decorrer do dia. O Centro Nacional de Furacões, de Miami, disse que Bud deve começar a perder força gradualmente na sexta-feira. Já o olho do furacão deve se aproximar da costa sudoeste do México na noite de sexta-feira.

O centro do furacão estava a 510 quilômetros su-sudoeste de Manzanillo, no México, e se movia a nor-nordeste com velocidade de 11 quilômetros por hora.

As informações são da Associated Press.