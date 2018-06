Furacão Bud perde força e vita tempestade tropical O furacão Bud perdeu força na noite desta sexta-feira e foi rebaixado a categoria de tempestade tropical, antes de chegar à costa mexicana no Oceano Pacífico. As autoridades mexicanas mantiveram alerta de tempestade tropical para a costa do Estado de Jalisco, onde Bud poderá tocar a terra firme nas próximas horas.