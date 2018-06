Furacão Bud se forma em frente ao litoral mexicano do Pacífico

CIDADE DO MÉXICO - O furacão Bud se formou no Oceano Pacífico neste domingo, 10, em frente ao litoral dos estados de Michoacán, Jalisco e Colima, no oeste do México, informou o Serviço Meteorológico Nacional (SMN).

Bud é o segundo furacão da temporada que se forma no Oceano Pacífico depois de Aletta, ciclone que atualmente está perdendo força longe do litoral mexicano, detalhou o SMN em comunicado.

Às 16h locais (18h em Brasília), o ciclone Bud estava localizado a 410 quilômetros ao sul de Manzanillo, no estado de Colima, e a 590 quilômetros ao sul-sudoeste de Cabo Corrientes, no estado de Jalisco.

+++ Placa que foi levada dos EUA por furacão em 2012 aparece na costa da França

Bud se desloca rumo ao noroeste a uma velocidade de 15 quilômetros por hora e registra ventos constantes de 120 quilômetros por hora, com rajadas de 150 quilômetros.

O furacão provoca ondulações de entre dois e quatro metros de altura no litoral dos estados de Guerrero, Michoacán e Colima, por isso as autoridades recomendaram maior precaução às pessoas no litoral e à navegação marítima.

O SMN destacou que Bud poderá provocar tempestades de muito fortes a intensas nos estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco e Colima.

A previsão do órgão meteorológico indica que Bud alcançará a categoria 2 de furacão nas próximas 24 horas e sua trajetória o deixará nos próximos dias a pelo menos 27 quilômetros do litoral do estado de Baixa Califórnia Sul.

Aletta, que se transformou em furacão de categoria 1 em 7 de junho, continua a sua trajetória longe do litoral mexicano após perder força e se tornar uma tempestade tropical, que está situada 920 quilômetros a sudoeste de Cabo San Lucas, no estado de Baixa Califórnia Sul. /EFE