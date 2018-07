Furacão Carlotta se aproxima da costa oeste mexicana Carlotta virou nesta sexta-feira um furacão de categoria 2, enquanto se aproximava da costa do México pelo Oceano Pacífico. Espera-se que o furacão chegue à terra firme no sábado no balneário de Puerto Escondido e depois rume para o norte, se aproximando de Acapulco, no Estado de Guerrero. Autoridades mexicanas abriram refúgios de emergência, turistas começaram a deixar Puerto Escondido e empregados dos hotéis começaram a guardar a mobília, com medo de que objetos voadores impulsionados pelos ventos possam provocar danos.