Furacão Dorian chega à categoria 4 rumo à Flórida

MIAMI, EUA - O furacão Dorian continua ganhando força nas águas do Atlântico e alcançou, nesta sexta-feira, 30, a categoria 4 na escala Saffir-Simpsom - cujo máximo é 5 -, com ventos constantes de 220 km/h no caminho rumo à Flórida, segundo informações do Centro Nacional de Furacões (NHC).

LEIA TAMBÉM > Daniela Mercury cancela shows nos EUA por conta de furacão

Na atualização do seu boletim das 5h (6h de Brasília), o NHC divulgou que o Dorian se fortaleceu e está a cerca de 490 quilômetros ao leste das ilhas do arquipélago das Bahamas e a pouco mais de 750 km ao leste de West Palm Beach, no sul da Flórida.

O ciclone se move em direção oeste-noroeste lentamente, a 19 km/h, o que faz com que ele ganhe mais potência. As novas previsões indicam que Dorian seguirá para o noroeste nos próximos dias, o que o levaria perto da costa leste da Flórida em vez de terra adentro. Contudo, os meteorologistas do NHC advertem de possíveis ajustes adicionais à esquerda ou direita, dependendo dos diferentes modelos de projeções.

O furacão, "extremamente perigoso", representa uma "ameaça significativa" para a Flórida e o norte das Bahamas, alerta o NHC, que enviou um avião "caçador de furacões". A aeronave confirmou que Dorian já é um furacão de "categoria maior", ou seja, a partir da categoria 3 na escala Saffir-Simpson.

De acordo com as previsões dos meteorologistas, o olho de Dorian deve passar longe do sudeste e do centro das Bahamas neste sábado, 31. A tendência é que se aproxime ou passe pelo noroeste das Bahamas no domingo, 1º. No fim da segunda-feira, 2, deve estar perto da Flórida.

Enquanto isso, os meteorologistas antecipam que haverá mais um fortalecimento do furacão, com ventos acima de 119 km/h. Isto provocará uma maré de tempestade "potencialmente mortal" que elevará o nível do mar em até 5 metros no litoral do noroeste das Bahamas e possivelmente gerará ondas "devastadoras".

Quanto às chuvas, a expectativa é que Dorian produza notáveis acumulações de chuva desde este fim de semana até meados da próxima semana, especialmente no noroeste das Bahamas e em zonas do litoral do sudeste dos Estados Unidos.

Quando tocar o solo na Flórida, Dorian pode seguir rumo ao norte do estado através do interior da península, onde pode perder força, mas sem cair de categoria. EFE