Furacão Dorian passa por Porto Rico sem provocar grandes prejuízos

SAN JUAN - A governadora de Porto Rico, Wanda Vázquez, anunciou, nesta quarta-feira, 28, que a passagem do furacão Dorian pela ilha não provocou grandes prejuízos e determinou que os serviços públicos voltem a funcionar normalmente a partir desta quinta, 29.

Apesar do anúncio de Vázquez, o governo local decidiu manter ativo um alerta de inundações até o fim de quinta, quando apenas as escolas que foram utilizadas como refúgio pela população local não abrirão as portas.

Vázquez parabenizou a população pelo comportamento de todos durante a passagem do furacão Dorian, de categoria 1 na escala Saffir-Simpson, que vai até cinco. "Nossa resposta mostrou que estamos preparados, mas tudo é melhorável", disse Vázquez.

Além disso, a governadora decretou a revogação da ordem de congelamento de preços e da Lei Seca que havia sido imposta devido à presença do fenômeno climático na região.

Segundo o último boletim divulgado pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), o furacão Dorian começou a se afastar de Porto Rico com ventos máximos sustentados de 130km/h e deve se fortalecer nos próximos dias enquanto estiver sob o Oceano Atlântico.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, decretou estado de emergência em 26 condados que podem ser afetados pelo furacão nos próximos dias. EFE