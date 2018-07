Furacão faz crescer aprovação de presidente O índice de aprovação do presidente Barack Obama subiu após a passagem da tempestade Sandy. Segundo sondagem do instituto Public Policy Polling, o presidente ganhou 6 pontos porcentuais desde que o furacão atingiu os EUA. O instituto Rasmussen apontou um aumento de 5 pontos no mesmo período. Pesquisa ABC News/Washington Post também registrou a alta.