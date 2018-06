Furacão ganha força nos EUA e alcança categoria dois

O furacão, que se aproxima da costa leste dos EUA mas que permanece sobre o mar, registra ventos de 161 quilômetros por hora. O furacão está localizado 90 quilômetros a nordeste de cabo Fear e 165 quilômetros a sudoeste de cabo Hatteras. Ele se move a 24 quilômetros por hora.

Segundo o Centro Nacional de Furacões, há pouca possibilidade de mudança na força entre a noite de hoje e amanhã, sendo que a tempestade deve começar a se enfraquecer na noite de sexta-feira.

Milhares de moradores tiveram que deixar suas casas na Carolina do Norte e abandonar os planos para a comemoração do feriado nacional de 4 de julho. Algumas cidades da costa leste também tiveram que reprogramar os fogos de artifício pela ameaça da tempestade.

"Nós não sabemos com certeza se o centro exato do Arthur irá passar sobre a terra ou não. As chances estão aumentando para que isso ocorra nas últimas previsões", afirmou Rick Knabb, diretor do Centro Nacional de Furacões em Miami. Fonte: Associated Press.