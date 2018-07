Furacão paralisa 72% da produção de petróleo do Golfo Os produtores de petróleo e gás do Golfo do México começaram a retornar à produção depois da passagem do Furacão Isaac, informa o Departamento de Segurança e Operação Ambiental dos Estados Unidos. Cerca de 72% da produção de petróleo nas águas do golfo, ou 986.698 barris por dia, permanece paralisada, um volume inferior aos 94% registrados no sábado. Cerca de 56% do gás natural da região também está com sua produção parada ante 65% no sábado. As informações são da Dow Jones.