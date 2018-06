Furacão passa pelas Bahamas após matar 21 no Caribe O furacão Sandy atingiu as Bahamas no início desta sexta-feira após deixar 21 mortos no Caribe. O fenômeno natural agora segue uma trajetória que pode juntá-lo com uma tempestade de inverno e causar uma super tempestade na Costa Leste dos Estados Unidos na próxima semana.