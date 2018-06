Furacão Sandy chega a Cuba; 3 mortos no Caribe O furacão Sandy atingiu Cuba nesta quinta-feira como um furacão de categoria 2 na escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5, com ventos de 165 km/h. Moradores da cidade de Santiago, no sul do país, prepararam-se para a passagem do fenômeno natural que ontem causou danos na Jamaica e deixou três mortos pelo Caribe.