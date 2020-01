Futuro do príncipe Harry e Meghan vai parar em casas de apostas

LONDRES - Fiéis ao seu senso de humor e a sua paixão pelas apostas, os britânicos não perderam tempo em começar a especular o que acontecerá na família real após o comunicado do príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, duque e duquesa de Sussex, de que vão renunciar às funções de primeiro escalão da família real para passar mais tempo na América do Norte.

Entre as opções mais votadas nas casas de aposta, estão: o anúncio de uma nova gravidez ainda neste ano, a mudança definitiva de residência do casal para os Estados Unidos e a volta de Meghan às telinhas.

Alguns arriscam até mesmo que a atriz interprete a si mesma na próxima temporada de The Crown, uma produção da Netflix, ainda que a produtora executiva da série tenha afirmado à agência de notícias britânica AP que dificilmente a saga chegaria ao tempo presente.

O famoso museu de cera de Londres, o Madame Tussauds, também não perdeu tempo – imediatamente após o anúncio do casal separou os bonecos do duque e da duquesa de Sussex das demais figuras da realeza britânica, como a rainha Elizabeth II. O museu, no entanto, afirmou que os bonecos de Harry e Meghan, que estão entre os mais populares, “continuarão sendo elementos importantes da exposição”.