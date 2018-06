Futuro governo catalão fixa referendo para 2014

O pacto permitirá que o atual presidente da região, Artur Mas, continue a presidir a Catalunha pelos próximos quatro anos. A CiU conquistou 50 das 135 cadeiras do Parlamento catalão e precisou fechar uma aliança com a Esquerra, que venceu 21 cadeiras, para formar governo. A Corte Constitucional da Espanha, tribunal máximo espanhol, disse que o referendo catalão para a independência é ilegal, e a União Europeia (UE) alertou que se a Catalunha ficar independente da Espanha sairá do bloco.

As informações são da Associated Press.