Futuro líder chinês não é visto em público pelo 11º dia

Autoridades do partido continuam a não se pronunciar sobre o tema. O silêncio aumenta os rumores e levanta uma importante questão: como seguirá a transição de poder na China, que ocorre a cada década, se Xi, de 59 anos, não for capaz de assumir a liderança do país como o planejado?

Ele é o vice-presidente e não é visto desde o dia 1º de setembro. Desde então não compareceu a encontros com a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, e outros dignatários.

As explicações mais realistas para seu sumiço centram-se em problemas de saúde. Vão de um estiramento muscular em um jogo de futebol até um derrame ou ataque cardíaco. Alguns rumores falam de tentativa de assassinato e disputas de poder com o atual presidente, Hu Jintao. As informações são da Associated Press.