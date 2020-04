Futuro político de Netanyahu salvo pelo coronavírus

LEIA TAMBÉM > Netanyahu entra em quarentena preventiva por coronavírus

Binyamin Netanyahu, considerado politicamente morto, ressuscitou graças aos bons serviços do coronavírus. Após um ano caótico que viu os cidadãos israelenses votarem em três turnos nas eleições legislativas, o último havia sido fatal para o inamovível primeiro-ministro Netanyahu, apelidado Bibi.

É claro que ele foi o mais votado, como sempre, mas com uma maioria estreita que não lhe permitiu formar um governo. Chegou então a hora do seu rival, o general Benny Gantz, ex-chefe de Estado-maior cujas posições são mais moderadas, menos de direita, do que as de Bibi. Mas Gantz também não conseguiu formar um governo. Criara-se um bloqueio.

E então Netanyahu ressurgiu. Aquele que aqui chamam de “mágico” mais uma vez retoma o seu voo, e volta como um bumerangue com uma solução inverossímil. Em todas as suas campanhas, Benny Gantz tinha como slogan “Tudo menos Bibi”. Ocorre que Bibi conseguiu - não se sabe por que poção milagrosa - arrolar o seu pior inimigo em sua equipe, por meio de contorções incríveis saídas do cérebro inesgotável de Bibi. O novo gabinete será apresentado esta semana.

Netanyahu será primeiro-ministro e terá como ministro do Exterior Benny Gantz. Mas, e é ali que a lógica padece, Bibi só será primeiro-ministro por um ano, até setembro de 2021, data na qual assumirá o cargo de chefe de governo. Bibi se retirará então para dedicar-se ao processo que não o deixa dormir, porque está sendo acusado de três casos de corrupção.

A combinação tramada por Bibi tem um primeiro efeito: ela acarreta uma cisão imediata no seio da formação de Benny Gantz. Dos 120 representantes no Parlamento do Azul e Branco, esta formação conta com 33 delegados. Ocorre que 18 destes romperam com Gantz. A televisão privada 13 denuncia um “suicídio político”. Um jornal o compara ao “coelho” na mágica realizada debaixo dos seus olhos pelo incansável cérebro de Bibi.

E é aqui que o coronavírus entra em cena. Os amigos de Netanyahu aproveitam para afirmar que na situação trágica que o planeta atravessa, é um dever realizar a Sagrada União e concentrar todas as forças do país contra a doença. De fato, assim como a maioria dos países, Israel também foi duramente atingido. Em um mês, o desemprego cresceu cinco vezes e a população está condenada. Será este o momento de prestar atenção a tais questiúnculas partidárias?

Para Bibi, esta saída da crise é de certo modo milagrosa. De fato, há meses ele está sendo ameaçado por este processo de corrupção que deveria ter começado na segunda-feira 30 e que de repente será postergado por um ano, porque um primeiro-ministro não pode ser julgado.

Esta pirueta política afasta no último momento a pedra que o esmagaria. Um ano de sursis de que ele poderá aproveitar para preparar o processo. E daqui a um ano? Estou convencido de que ele já pôs em marcha todos os mecanismos do seu cérebro complexo para encontrar um novo estratagema e adiar esta questão detestável. / Tradução de Anna Capovilla