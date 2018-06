G-20: ministro da Austrália diz que objetivo é crescer As 20 maiores economias do mundo se reunirão nos próximos dias na Austrália e terão como prioridade o crescimento e a criação de empregos. O secretário do Tesouro da Austrália, Joe Hockey, prometeu no início da tarde em Brisbane (início da madrugada no Brasil) que, ao contrário de encontros de cúpula anteriores, o G-20 vai entregar resultados após a reunião no país.