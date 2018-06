G-20 reitera esforço com crescimento econômico

Entre os destaques do comunicado divulgado nesta sexta-feira, os líderes do G-20 expressaram preocupação que a crise no Leste Europeu. "Nós estamos monitorando a situação econômica na Ucrânia, atentos a qualquer risco para a estabilidade econômico-financeira, e saudamos o recente compromisso do FMI com a Ucrânia", afirmaram.

O G-20 também defendeu a realização de reformas estruturais que aumentem a competitividade entre os produtos e serviços, aliadas a medidas que favoreçam o comércio internacional, para tornar a economia mais eficiente, dinâmica e produtiva. Além disso, o grupo reiterou seu objetivo de elevar o Produto Interno Bruto (PIB) global em cerca de 2% nos próximos cinco anos.

Além disso, as autoridades do G-20 disseram estar "profundamente decepcionadas" sobre o atraso na implementação das reformas sobre a participação e governança no FMI acordadas em 2010. (Bruno Martins, com informações da Dow Jones, especial para a Agência Estado)