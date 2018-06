G-20: Trump sinaliza diversos acordos comerciais durante reunião na Alemanha

HAMBURGO, ALEMANHA – Durante a reunião da cúpula do G-20 neste sábado, 8, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu sinalizações de que parcerias com diversos países devem ser firmadas em breve. A fala veio após a maratona de reuniões feitas com líderes do Reino Unido, Cingapura e Indonésia. O presidente, entretanto, não entrou em detalhes sobre as possíveis parcerias.

Entre as reuniões, Trump conversou com a premiê do Reino Unido, Theresa May, e sinalizou "conversas produtivas" e o desenvolvimento de "uma relação especial" entre as nações. Trump afirmou que eles estão trabalhando para o desenvolvimento de um acordo comercial que vai ser "ótimo para os dos lados".

Em outro momento, Trump também falou que planeja novas parcerias com a Indonésia. A fala veio logo no início da reunião com o presidente Joko Widodo. Atualmente, as relações comerciais entre as duas nações são limitadas.

Parcerias com Cingapura também foram levantadas. Segundo Trump, as relações dos EUA com o país devem ser elevadas a um "nível muito maior". O presidente dos EUA se reunião com o primeiro ministro de Cingapura, Lee Hsien Loong.

* Com informações da Associated Press