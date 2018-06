G-7 deve discutir novas sanções à Rússia, dizem fontes As principais autoridades financeiras do G-7, formado por Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e EUA, irão se reunir nesta quinta-feira para considerar impor novas sanções contra a Rússia diante das ações recentes do governo de Vladimir Putin com a Ucrânia, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.