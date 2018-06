G-7 está unido sobre mais sanções à Rússia, diz Lew

"Trabalhando com nossos aliados, estamos totalmente preparados para impor significativas sanções adicionais à Rússia à medida que (Moscou) agrava a situação na Ucrânia, inclusive por meio de aparente apoio a uma campanha coordenada por militantes armados no leste (ucraniano)", comentou o secretário.

Lew falou durante cerimônia para a assinatura de US$ 1 bilhão em garantias de empréstimo para a Ucrânia. Segundo ele, as garantias de empréstimo são um sinal do "compromisso firme" dos EUA de garantir a estabilização da Ucrânia e o avanço da democracia no país. Fonte: Dow Jones Newswires.