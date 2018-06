G7 pede que governo da Venezuela dialogue com população para resolver crise econômica

ISE-SHIMA, JAPÃO - Os líderes do G7 pediram nesta sexta-feira, 27, ao governo da Venezuela que trabalhe no diálogo com seus cidadãos para resolver "urgentemente" a crise econômica e política que atinge o país, "respeitando os direitos e liberdades fundamentais".

Em declaração conjunta adotada na cúpula de Ise-Shima, no centro do Japão, os líderes dos sete países mais industrializados do mundo solicitaram que o Executivo do presidente venezuelano Nicolás Maduro "respeite os direitos fundamentais, os processos democráticos, as liberdades e o Estado de direito" para "proporcionar acesso a julgamentos justos e a procedimentos adequados".

Os líderes da Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão, Grã-Bretanha e União Europeia pediram ao país sul-americano que "estabeleça as condições que permitam o diálogo entre o governo e seus cidadãos, a fim de encontrar meios pacíficos para resolver a crescente e aguda crise econômica e política, respeitando a vontade do povo".

A Venezuela se encontra imersa em uma profunda crise política diante dos constantes atritos entre o governo central e o Parlamento nacional, controlado pela oposição. O G7 pediu a ambas as partes que "trabalhem urgentemente em conjunto" para conseguir uma solução para a crise. /EFE