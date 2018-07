Gabinete da Itália aprova medidas de austeridade O gabinete de ministros do governo da Itália aprovou neste domingo as medidas de austeridade de 24 bilhões de euros, em reunião com o primeiro-ministro do país, Mario Monti. O objetivo das medidas é reduzir o déficit do governo em 24 bilhões de euros em 2012. Mas, somadas às medidas de austeridade já aprovadas em 2011, o total de cortes para equilibrar o orçamento do governo, até 2013, é de 74,2 bilhões de euros, informa a agência Ansa.