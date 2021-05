Israel e Hamas aprovam cessar-fogo na Faixa de Gaza após pressão internacional

JERUSALÉM - Israel e o Hamas, o movimento islâmico no poder na Faixa de Gaza, aprovaram um cessar-fogo com o objetivo de encerrar 11 de combates sangrentos na região. "O gabinete (de segurança) aceitou unanimemente a recomendação dos oficiais de segurança de aprovar a iniciativa egípcia de um cessar-fogo bilateral sem condições", disseram as autoridades israelenses em um comunicado. Na Faixa de Gaza, o Hamas confirmou a entrada em vigor desta trégua a partir das 2h de sexta-feira (hora local, 20h desta quinta-feira de Brasília). A Jihad Islâmica, segundo grupo armado do território palestino, confirmou a trégua.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, aprovou a trégua após a forte pressão dos Estados Unidos para interromper a ofensiva. Na quarta-feira, em um telefonema ao premiê, o presidente americano, Joe Biden, pediu a redução das hostilidades. Biden deverá fazer um pronunciamento nesta quinta-feira.

Mais cedo, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou ter conversado com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, e reiterou a mensagem de Biden de que os EUA esperavam ver uma desaceleração do conflito entre israelenses e palestinos. Os líderes israelenses se reuniram nesta quinta-feira, 20, para discutir a ofensiva.

As negociações foram possíveis com a mediação do Egito. O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, ordenou que duas delegações de segurança fossem para Israel e para os territórios palestinos (Faixa de Gaza e Cisjordânia) e trabalhassem para alcançar o cessar-fogo, como informou a TV estatal egípcia. O Catar e a ONU também ajudaram na mediação.

Poucos minutos depois dos anúncios, na contagem regressiva para o cessar-fogo, os lados voltaram a se atacar. Sirenes alertaram sobre a chegada de foguetes em comunidades da fronteira israelense, e um repórter da agência de notícias Reuters ouviu um ataque aéreo em Gaza. Não houve notícias imediatas de vítimas. Mais cedo, Israel desencadeou uma onda de ataques aéreos na Faixa de Gaza e o Hamas também promoveu disparos contra o território israelense.

Desde o início dos combates em 10 de maio, as autoridades de saúde em Gaza dizem que 232 palestinos, incluindo 65 crianças e 39 mulheres, foram mortos e mais de 1,9 mil ficaram feridos em bombardeios aéreos.

Israel diz que matou pelo menos 160 combatentes em Gaza. Autoridades em Israel colocam o número de mortos no país em pelo menos 12, com centenas tratadas por ferimentos em ataques de foguetes que causaram pânico e enviaram pessoas correndo para abrigos./AP, REUTERS e EFE