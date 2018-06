Gabriel García Márquez é hospitalizado no México O escritor colombiano e vencedor do prêmio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, de 87 anos, foi hospitalizado nesta quinta-feira no México. Médicos do Instituto Nacional de Ciências Médicas Salvador Zubirán, na Cidade do México, confirmaram a internação, mas não deram detalhes do estado de saúde de Márquez.