Gabrielle Giffords inicia campanha para conter violência

Giffords e seu marido, o astronauta Mark Kelly, publicaram um artigo na edição de hoje do jornal USA Today, no qual diziam que a iniciativa, que recebeu o nome de Americanos por Soluções Responsáveis, ajudará a arrecadar dinheiro para apoiar maiores esforços para controle de armas. "Conseguir reformas para reduzir a violência armada e evitar ataques em massa significará enfrentar os lobistas de armas com o mesmo alcance e os mesmos recursos deles", escreveram.

O casal espera dar início a um debate nacional sobre violência com armas e arrecadar fundos para atividade política, de forma que "os legisladores não terão mais razões para ficarem com medo do lobby de armas".

Na semana passada, o casal visitou Newtown, Connecticut, onde 20 crianças e seis adultos foram mortos no mês passado em um dos ataques a escolas com maior número de mortes nos Estados Unidos. Eles também se encontraram com o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, um forte defensor de políticas de controle de armas. As informações são da Associated Press.