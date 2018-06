Galícia antecipa eleições regionais na Espanha

A Galícia antecipou as eleições regionais para 21 de outubro, mesma data das eleições antecipadas no País Basco. Os dois pleitos ocorrerão bem antes do esperado, uma vez que, pelo calendário eleitoral espanhol, a convocação deveria ocorrer somente em 2013.

Situada no noroeste da Espanha, a Galícia é governada pelo Partido Popular (PP), do primeiro-ministro Mariano Rajoy. O País Basco é comandado por um governo de minoria liderado pelo Partido Socialista e que tem em sua coalizão o PP.

Com maioria absoluta no Parlamento espanhol, o PP tem implementado uma série de duras medidas de austeridade fiscal com o objetivo de retirar o país de sua segunda recessão em três anos. A taxa de desemprego na Espanha está próxima de 25%. As informações são da Associated Press.