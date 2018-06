Gallup mostra Romney com 7 pontos à frente Pesquisa do instituto Gallup, divulgada ontem, mostrou o candidato republicano, Mitt Romney, 7 pontos porcentuais à frente do presidente Barack Obama na corrida presidencial americana. A diferença (52% a 45%) é a maior já registrada pelo Gallup até agora. Os números, no entanto, ainda não refletem o debate de terça-feira, em que Obama se saiu ligeiramente melhor que seu opositor.