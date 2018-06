Gana prende 124 chineses por mineração ilegal de ouro

A embaixada chinesa disse, em seu site, que as autoridades da nação do oeste africano vasculharam um hotel na região central do país e prenderam os cidadãos chineses no domingo.

A autoridades chinesas alegam que estão negociando com o governo de Gana sobre a situação dos presos. Segundo a embaixada, Gana disse que iria permitir que os trabalhadores chineses voltassem para casa, se assim o desejarem. Segundo a China, seus cidadãos devem cumprir a lei em países estrangeiros. Fonte: Associated Press.