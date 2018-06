Gana realiza segundo dia de votações

O porta-voz da comissão eleitoral do país, Christian Owusu-Parry, afirmou que 1,6% das 26.004 urnas de votação tiveram problemas com o novo sistema de leitor biométrico. A maior parte dessas urnas foi instalada na capital, Acra.

Alguns eleitores esperaram na fila durante toda a sexta-feira para votar e tiveram que retornar neste sábado. Os resultados finais da eleição são esperados para terça-feira.

A expectativa é de que esta seja a sexta eleição transparente no país africano de 25 milhões de pessoas, que é conhecido como um exemplo de democracia na tumultuada região. As informações são da Associated Press.