Gana recebe ordem de liberar fragata argentina A Justiça de Gana recebeu e afirmou que estudará a determinação do Tribunal Internaciona de Direito Marítimo para autorizar a saída de fragata argentina Libertad do porto de Tema. A embarcação-escola da Marinha da Argentina está retida desde outubro, quando juízes locais deram uma decisão favorável a um fundo de investimentos que cobra do governo argentino o valor integral de títulos renegociados da dívida.