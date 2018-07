'Gangnam Style' acaba em tiroteio na Tailândia Uma disputa de dança entre duas gangues juvenis de Bangcoc, na Tailândia, acabou em tiroteio. Segundo a polícia, os grupos dançavam "Gangnam Style", música pop sul-coreana que se espalhou pelo mundo via YouTube. Os jovens tailandeses, ainda de acordo com as autoridades, já tinham histórico de rivalidade e de atos violentos.