Ganhador de loteria é envenenado nos EUA A polícia de Cook County, no Estado americano de Illinois, investiga a morte por envenenamento de um ganhador de loteria. Urooj Khan ganhou US$ 1 milhão em um bilhete instantâneo comprado em uma loja de conveniências. Um mês depois, apareceu morto. Parte da família exigiu investigações e foi descoberto cianureto no corpo de Khan.