Ganhadora do Nobel da Paz lidera apuração Resultados parciais das eleições na Libéria colocam a atual presidente e ganhadora do Nobel da Paz de 2011, Ellen Johnson Sirleaf, em primeiro lugar. Com 16,5% das urnas apuradas, ela tem 44,5% dos votos - 18% a mais do que o segundo colocado. Ellen foi laureada com o Nobel ao lado de duas mulheres.