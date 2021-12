Ministro da Defesa recebe presidente palestino em sua casa em Israel

JERUSALÉM - O ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, se reuniu nesta terça-feira, 28, com o presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas, em sua casa na cidade israelense de Rosh HaAyin, como informou o gabinete do Ministério da Defesa. Gantz atua como chefe de gabinete do governo para as relações com a AP e deve se reunir com Abbas regularmente. Trata-se do segundo encontro entre eles em quatro meses. O primeiro ocorreu em Ramallah.

Esta é a primeira vez desde 2010 que Abbas vai a Israel para uma reunião com autoridades israelenses. Segundo Gantz, os dois discutiram questões civis e de segurança. Segundo o comunicado da Defesa, Gantz disse a Abbas que tem a intenção de continuar impulsionando medidas que "fomentem a confiança nas áreas econômica e civil", como ficou determinado na reunião anterior.

De acordo com o jornal israelense Haaretz, o encontro durou duas horas e meia e contou com a presença do coordenador das operações nos territórios, general Rassan Aliyan, do ministro de Assuntos Civis da Autoridade Palestina, Hussein al-Sheikh, e do chefe da Segurança Palestina, Majed Faraj.

O ministro palestino Al-Sheikh disse que Abbas discutiu com Gantz a importância de ter um horizonte político para se chegar a uma solução baseada nas decisões da comunidade internacional, segundo o jornal. Questões de preocupação econômica e humanitária e as tensões na Cisjordânia, como confrontos entre palestinos e colonos, também foram discutidas.

Após o encontro entre os dois no fim de agosto, a primeira reunião de alto nível entre autoridades israelenses e palestinas desde 2010, o Executivo israelense anunciou uma série de "medidas de confiança" que incluíam um empréstimo de US$ 155 milhões para evitar o colapso da AP. Enfatizou também a vontade de fortalecer o governo palestino em Ramallah e enfraquecer o movimento islâmico Hamas, que controla a Faixa de Gaza.

Embora esses contatos tenham alto valor simbólico e representem uma importante reaproximação entre as partes, vários analistas indicam que ainda estão longe de levar à retomada das negociações de paz entre israelenses e palestinos, paralisadas desde 2014.

Ao contrário de Gantz, o primeiro-ministro Naftali Bennett deixou claro que não tem intenção de se encontrar com Abbas ou avançar em um processo político com a Autoridade Palestina no atual mandato. Bennett também se absteve de mencionar os palestinos em seu último discurso na ONU.

O Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, que visitou Israel na semana passada, destacou a importância que o governo vê na solução de dois Estados em suas negociações com Bennett, Gantz e em seu encontro com Abbas em Ramallah./COM EFE