Garcia confirma reunião da Celac na Venezuela no dia 6 O assessor especial da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, disse hoje, no Paraguai, que está mantida a primeira Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), marcada para o próximo dia 6, na Venezuela, apesar da doença do presidente Hugo Chávez, internado há quase 20 dias em Cuba. "As informações que temos é que a Cúpula está mantida e com a presença do presidente Chávez. Não tivemos nenhuma informação contrária."