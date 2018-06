Garimpeiros ficam presos em mina de ouro em Honduras

TEGUCIGALPA - Um grupo de 11 garimpeiros que ficou preso na quarta-feira 2 em uma mina artesanal no sul de Honduras pode estar a cerca de 80 metros de profundidade, informou o porta-voz do Corpo de Bombeiros em Tegucigalpa, Oscar Triminio.

Triminio disse que os garimpeiros buscavam ouro em uma antiga mina abandonada no setor de San Juan Arriba, no município de El Corpus, no departamento (Estado) de Choluteca. "Não se trata de uma mina de uma empresa nacional, nem estrangeira, mas de uma artesanal que foi aberta sem normas de segurança em uma zona geológica instável, propensa a deslizamentos e colapsos", explicou o porta-voz.

"São terrenos abertos e as pessoas se organizam em grupos para buscar ouro. O deslizamento foi em uma entrada vertical, a cerca de 80 metros de profundidade", acrescentou.

Até agora, a comunicação foi estabelecida com poucas pessoas e "por meio de gritos". Segundo Triminio, não se sabe o estado físico dos garimpeiros. "Há pouco oxigênio no interior da mina e em razão da instabilidade do terreno não é possível o uso de máquinas pesadas", explicou.

Equipes de resgate de cidades próximas, como Nacaóme e San Lorenzo, se dirigiram ao local do acidente, enquanto outras chegarão da capital Tegucigalpa, disse o porta-voz dos Bombeiros. "Pode haver um colapso total e há o risco de que as pessoas morram. Os trabalhos de resgate são lentos e difíceis", disse Triminio.

No sul de Honduras há várias minas artesanais, onde muitas pessoas buscam ouro. Em algumas ocasiões ocorrem deslizamentos, como o que aconteceu recentemente em San Marcos de Colón, também em Choluteca. Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas, de acordo com Triminio. / EFE