'Garota Monstro' da Bósnia é presa na Sérvia A polícia sérvia prendeu, na quarta-feira, Monika Ilic, de 36 anos, a "Garota Monstro" do campo de Luka, na Bósnia. Aos 16 anos, ela circulava pela prisão com um gancho com o qual arrancava os olhos de croatas e muçulmanos. Monika será enviada para Haia.