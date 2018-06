Garotas feridas durante acidente na Suiça saem do coma

GÊNOVA - As três meninas que foram gravemente feridas durante o acidente de ônibus que matou 28 pessoas ma Suíça recuperaram a consciência e já não correm risco de morte, conforme informações no hospital onde elas estão internadas, o Lausanne University Hospital.

Duas meninas com ferimentos na cabeça saíram do coma e "sua condição neurológica evolui de forma favorável", disse o hospital em comunicado. A terceira garota que sofreu danos na coluna mostra sinais de recuperação e já consegue mover seus dedos. Todas já conseguiram se comunicar com seus pais. No entanto, as garotas terão de passar por um longo processo de reabilitação.

O acidente de ônibus aconteceu na noite da terça-feira, 13, no túnel da estrada A9, na altura da localidade de Sierre, no sul da Suíça, quando o ônibus, que retornava com crianças que haviam passado férias esquiando nos Alpes, se chocou contra uma parede.