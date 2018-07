Garoto de 14 anos é morto em protesto na Tunísia

TÚNIS - A agência oficial de notícias da Tunísia (TAP) informou nesta segunda-feira, 18, que um menino de 14 anos foi morto por uma bala perdida durante um violento protesto na cidade de Sidi Bouzid.

O chefe de polícia distrital Samir Melliti disse que o adolescente foi atingido no confronto entre forças de segurança e manifestantes no domingo. De acordo com a AFP, o garoto, Thabet Belkacem, morreu antes de ser levado ao hospital.

Segundo a TAP, policiais e tropas disparavam tiros de advertência para dispersar a multidão, que jogava coquetéis molotov e pedras contra as forças de segurança. Os confrontos, segundo a AFP, duraram até 3h da manhã desta segunda-feira (horário local, 23h do domingo no horário de Brasília).

Origem

Os protestos contra o desemprego, corrupção e a repressão tiveram início em Sidi Bouzid em dezembro do ano passado e se espalharam por toda a Tunísia.

O presidente Zine El Abidine Ben Ali renunciou no dia 14 de janeiro e protestos contra o governo são, desde então, registrados em vários países árabes.

As informações são da Associated Press